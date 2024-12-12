Станом на вечір 11 грудня через "Дію" було оформлено 6 340 758 заявок на отримання допомоги.

Заявку на отримання допомоги в розмірі 1000 гривень в рамках програми "Зимова єПідтримка" можна оформити до кінця зими. Виплата має відбутися протягом 10 робочих днів.

Про це розповіла заступниця Міністра економіки України Надія Бігун в етері "Українського радіо". Програма працює з 1 грудня і станом на вечір 11 грудня через "Дію" було оформлено 6 340 758 заявок на отримання допомоги.

"З них 1,6 млн – це заявки на дітей, а 1,9 млн – це виплати, які відбуватимуться через "Укрпошту". Ці виплати не потребують заявки, а відбуваються за тим переліком, що наданий Мінсоцполітики: пенсіонери, які отримують пенсію через "Укрпошту", та люди з інвалідністю І, ІІ групи, які отримують державну допомогу. А для територій, де відбуваються активні бойові дії, це будь-які категорії громадян, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту". Ці люди зможуть за допомогою 1000 грн заплатити за комунальні послуги або купити продукти українського виробництва", – пояснила вона.

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За словами заступниці міністра, спочатку основним каналом подання заявок була "Дія". Вже 10 грудня відкрився додатковий канал – банки-партнери програми. Тепер громадяни, які не мають "Дії", яким 65+, можуть оформити заявку, звернувшись безпосередньо до відділення банку.

З переліком банків-партнерів програми можна ознайомитися тут, але також ведеться робота над розширенням цього списку. Днями до програми має долучитися "Ощадбанк", зауважила Бігун.

"Окрім людей літнього віку, через банки зможуть подати заявку люди, які з релігійних міркувань не мають індивідуального податкового номера. Заявку можна подати до 28 лютого 2025 року, тобто до кінця зими. А виплата відбуватиметься від моменту подання заявки протягом 10 робочих днів", – додала представниця Мінекономіки.

"Тисяча Зеленського": це варто знати

11 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що громадяни почали отримувати перші виплати в рамках програми "Зимова єПідтримка". Перекази державної допомоги в розмірі 1000 гривень уже надходять на банківські картки українців.

Витратити надіслані кошти можна на купівлю ліків, оплату комунальних послуг, а також медичні та освітні послуги. Крім цього, є можливість переказати гроші на допомогу ЗСУ.

Примітно, що гроші, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише на товари, що продаються у відділеннях та комунальні послуги. Про це сказала депутатка Верховної Ради з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк.

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