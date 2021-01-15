В МВФ занепокоєні, щоб не повернулося державне тарифне регулювання.

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) висловили занепокоєння фіксованим тарифом на газ, адже це державне регулювання.

Читайте такожВід початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричіПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

“Зараз в Україні працює місія МВФ. Вона розглядає, чи впливають ці рішення на спроможність бюджету України виконувати свої зобов'язання перед громадянами та партнерами. Це рішення фактично не впливає на спроможність бюджету. Ми продовжуємо розмову з МВФ. Вони занепокоєні, переживають, щоб не повернулося державне тарифне регулювання. Ні. Ми будемо працювати на ринку газу, на ринку електроенергії. У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань", - каже Шмигаль.

За його словами, держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, утім, МВФ спокійно до цього ставиться.

"Але тепер каже, аби порахувати спроможністю нашого бюджету. Це абсолютно нормально", - додав прем'єр-міністр.

Відповідаючи на запитання, чи отримає таки Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль сказав: "Безумовно. Я впевнений".

Що цьому передувало

Вчора, 14 січня, Денис Шмигаль провів переговори з представниками Міжнародного валютного фонду щодо запровадження в Україні державного регулювання ціни на газ.

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Автор: УНІАН