Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.
Читайте такожКабмін пропонує ввести для населення фіксовану ціну на газПро це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, через що страждають українці. Мають знайти компроміс, який вже сьогодні захистить людей й допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому", - написав він.
Що цьому передувало
- З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його постачання.
- 10 січня в низці регіонів України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися та 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.
- Кабмін має намір ввести державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 гривні за кубометр. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%.
- На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
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