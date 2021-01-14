Кабмін провів конструктивну зустріч з МВФ з питання ціни на газ - Шмигаль

За його словами, потрібно знайти компроміс, який вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу в Україні розвиватися в майбутньому.

Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні. Читайте такожКабмін пропонує ввести для населення фіксовану ціну на газПро це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. "Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, через що страждають українці. Мають знайти компроміс, який вже сьогодні захистить людей й допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому", - написав він. Що цьому передувало З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не лише за газ як товар, а й за його постачання.

10 січня в низці регіонів України відбулися акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися та 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Кабмін має намір ввести державне регулювання цін на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 гривні за кубометр. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%.

На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Шварц

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter