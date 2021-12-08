Заборгованість складає майже 240 мільйонів гривень.

39 гірників уже понад добу відмовляються покидати шахту "Червоноградська" на Львівщині, бо ще з вересня їм нормально не платять зарплату.

До протесту гірників під землею доєдналися працівники ще п'ятьох шахт, які мітингують на поверхні й навпаки - відмовляються спускатися в забій, йдеться в сюжеті ТСН.

"Востаннє було переведено, якщо я не помиляюсь, 12% за жовтень. Ми мусимо щось робити: чи перекривати дороги, чи їхати під Львівську ОДА, щось вирішити. Бо інакше жити не можна. Багато шахтарів працює на одній роботі, в шахті, а потім змушені йти на другу роботу, щоб заробити собі й прогодувати сім'ю", - розповів один з учасників протесту, шахтар Андрій Хміль.

Їжу та гарячі напої гірникам під землею спускають колеги.

"Люди вже зневірюються, скільки можна чекати? В кожного є сім'ї, кожному потрібно оплачувати комунальні послуги, як це робити, яким чином? Перед Новим роком, перед Великодніми святами й фактично до Дня шахтаря ми змушені їхати в Київ вибивати свої зароблені кошти", - каже голова профспілкової організації шахти "Межирічанська" Андрій Паска.

На балансі державного підприємства "Львіввугілля" шість шахт, де працює близько 7 тисяч робітників. Заборгованість складає майже 240 мільйонів гривень. За словами керівників підприємства, вони б і хотіли виплатити борги, однак шахти дотаційні, самостійно не окуповуються, тому їх фінансує держава.

Читайте такожУ Кривому Розі обвал на шахті поховав гірника"Ми звертаємося до всіх, до міністерств, до Шмигаля, чекали, що буде все ж рішення про погашення боргу, але його не прийняли, не вистачило голосів. Внести позачергову сесію і все ж ухвалити зміни до бюджету, щоб погасити борг шахтарям", - заявив генеральний директор ДП "Львіввугілля" Олег Акімов.

Адміністрація підприємства обіцяє поїхати до Кабміну, щоб розв'язати питання виплат. Протестуючі гірники тим часом досі залишаються в забої, хоча колеги вже просять їх піднятися на поверхню і долучитися до наземного страйку. Тривале перебування під землею може нашкодити здоров'ю.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість підприємств з виплати заробітної платні в жовтні 2021 року зросла на 53,4% у порівнянні з 1 січня 2021 року і на 1 листопада склала 4,007 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова