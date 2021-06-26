Найбільше людей працевлаштовується у сферу торгівлі, обслуговування і сільське господарство.

В Україні побільшало вакансій у сфері торгівлі, обслуговування та сільського господарства, також попит мають кваліфіковані робітники.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла начальниця управління з надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні.

За її словами, зменшення чисельності безробітних відбулося внаслідок того, що пом'якшилися карантинні заходи.

"Економіка поступово починає відновлюватись... Наприклад, з початку року нам вдалося працевлаштувати близько чверті мільйона людей", - повідомила Бондіні.

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На запитання, які вакансії є найбільш популярними, представниця Держцентру зайнятості відповіла: "Зазвичай, якщо говорити про сьогоднішній день, найбільше людей працевлаштовується у сферу торгівлі, обслуговування і сільське господарство. Це пов'язано насамперед з тим, що сільськогосподарські роботи зараз проводяться, і тому серед роботодавців є попит саме в цій сфері. А взагалі-то найбільше вакансій роботодавці подають для кваліфікованих робітників з інструментом, для робітників з обслуговування устаткування та машин. Тут 40% вакансій у нас - це саме для робітників з високою кваліфікацією і досвідом роботи".

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Автор: Леся Лещенко