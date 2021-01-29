Суперечка між ФК "Інвестохіллс Веста" і громадянами Словаччини Річардом і Юраєм Душка стосується будівлі по вулиці Фрунзе, 69 у Києві.

Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" спростувала звинувачення на свою адресу про порушення прав словацьких інвесторів Річарда і Юрая Душка і роз'яснила свою позицію в суперечці навколо будівлі по вулиці Фрунзе (Кирилівська), 69 в Києві.

Про це йдеться у заяві на сайті компанії " Інвестохіллс Веста" у відповідь на підсумки прес-конференції від 27 січня на тему "Посольство Словацької Республіки просить Україну захистити іноземні інвестиції в розмірі 100 млн гривень", в якій взяли участь посол Словаччини в Україні Марек Шафін, адвокат Найєм Масі-Мустафа і голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів, депутат Галина Янченко.

Основною темою прес-конференції стала суперечка між ФК "Інвестохіллс Веста" і громадянами Словаччини Річардом і Юраєм Душка, які є власниками ТОВ "Фрунзе, 69". При цьому в ФК "Інвестохіллс Веста" заявили, що її представників в якості другої зацікавленої сторони на прес-конференцію не запросили.

Як пояснюють у ФК "Інвестохіллс Веста", у березні 2020 року на відкритих прилюдних торгах, які організував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, ФК "Інвестохіллс Веста" придбала лот №GL16N717120 з правами вимоги до боржників "Укрпрофбанку". Серед боржників було ВАТ "Банкомзв'язок", засновником якого є Анатолій Юркевич, він же – екс-бенефіціар банку. В якості забезпечення по кредиту ВАТ "Банкомзв'язок" було надано будівлю площею 5761 кв. м за адресою: Київ, вулиця Фрунзе (Кирилівська), 69.

При цьому, запевняють в компанії, за підсумками аудиту боргу ВАТ "Банкомзв'язок" було встановлено, що в 2015 році, за день до введення в "Укрпрофбанк" тимчасової адміністрації, зі згаданої застави незаконно зняли обтяження і будівлю передали в статутний капітал ТОВ "Фрунзе, 69", кінцевими власниками якого є громадяни Словацької Республіки Душка Річард і Душка Юрай.

При цьому у фінкомпанії нагадали, що з 2015 року СБУ проводить розслідування в УП №42015100000000795 щодо виведення державних коштів та активів банку ПАТ "УПБ" на компанії, пов'язані з Юркевичем А.І., Сподіним С. Ю., Козаченком Т. А., Гордієвським В.І., Алексом Мардером, Юрієм Каплуном, Капустіним В. І., в якому ФК "Інвестохіллс Вест" визнана потерпілою.

"Враховуючи дані обставини, керуючись повагою до інтересів іноземних громадян і прагненням досягти конструктивного діалогу, ФК "Інвестохіллс Веста" звернулася до Річарда Душка і Юрая Душка з пропозицією створити двосторонній переговорний процес, щоб прийти до взаємовигідного оптимального рішення. Також компанія в жовтні 2020 року звернулася до Посла Словацької Республіки в Україні Марека Шафіна з проханням допомогти в діалозі з інвесторами. Крім цього "Інвестохіллс Веста" направляла звернення до парламентських комітетів, зокрема, в один з підкомітетів Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, і в Міністерство закордонних справ. Тим не менш, на жодне зі звернень ми не отримали належні відповіді", - йдеться в заяві компанії.

При цьому в компанії "Інвестохіллс Веста" стверджують, що словацькі інвестори, "усвідомлюючи незаконність операції з придбання у власність іпотечного майна", найняли адвоката Найєма Масі-Мустафу, і організували комплекс подальших юридичних комбінацій. Зокрема, за твердженням компанії, Річард і Юрай Душка уклали фіктивний договір позики на 3,4 млн дол. (доказів передачі яких між близькими родичами немає), а ТОВ "Фрунзе, 69", засновниками якого вони є, передало в іпотеку будівлю в якості забезпечення виконання зобов'язання Юрая перед Річардом.

"Очевидно, що зазначені договори є фіктивними і їх мета - не допустити звернення стягнення на будівлю за вул. Кирилівська, 69. У підсумку, посол Словаччини отримує неправдиву інформацію про юридичний статус об'єкта інвестиції Річарда і Юрая Душка. Хоча, нагадаємо, що раніше "Інвестохіллс Веста" направила в Посольство Словаччини лист з пропозицією врегулювати ситуацію, що склалася по даному об'єкту і посприяти в переговорному процесі. До всього іншого, досить неприємним фактом є надходили дзвінки і смс з погрозами юристам та іншим співробітникам "Інвестохіллс Веста". Погрожуючий пред'являв ультиматум з умовою "прийняти правильне" юридичне рішення на їх користь, щодо предмета іпотеки об'єкта на Фрунзе, 69", - наголошується в заяві.

Як відзначають в "Інвестохіллс Веста", за цим фактом було відкрито кримінальну справу ЄДРДР №12020105060001028 від 18.11.2020 і встановлено, що одним з тих, що дзвонили є якийсь громадянин Словаччини – Карашчак Роберт, 1969 року народження. На даний момент питання знаходиться у фокусі правоохоронців.

Також в ФК "Інвестохіллс Веста" дали коментар щодо конкретних звинувачень на свою адресу, в яких сторона опонентів і їх захист заявляють, що ФК "Інвестохіллс Веста" вдруге відібрала об'єкт нерухомого майна у словацьких інвесторів".

"Інвестохіллс Веста" як правонаступник "Укрпрофбанку" 5 жовтня 2020 року задовольнила свої вимоги іпотекодержателя, зареєструвавши право власності на будівлю за вул. Кирилівська, 69. 26 жовтня 2020 року цю реєстраційну дію скасував Мін'юст своїм наказом. Тим не менш, 10 листопада 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу Мін'юсту, а 11 листопада Господарський суд Києва наклав арешт і заборону реєстраційних дій по майновому комплексу", - йдеться в заяві.

При цьому в компанії заявляють, що всупереч судовим рішенням через місяць, 11 грудня, реєстратор Мін'юсту виконав наказ Мін'юсту від 26 жовтня 2020 року і скасував право власності ФК "Інвестохіллс Веста" на будівлю. Вважаючи такі дії незаконними, "Інвестохіллс Веста" знову звернулася до суду, який 21 січня 2021 року зупинив реєстраційні дії реєстратора Мін'юсту, а приватний нотаріус відновив право власності ФК "Інвестохіллс Веста" на майновий комплекс.

Водночас у відповідь на звинувачення в тому, що в жовтні 2020 року ФК "Інвестохіллс Веста" незаконно заволоділа майном словацьких інвесторів у Києві, в компанії заявляють, що після того як ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" придбало у ФГВФО право вимоги до ВАТ "Банкомзв'язок" за кредитним договором і договором іпотеки, ФК звернулася з претензією до боржника і нового іпотекодавця (ТОВ "Фрунзе, 69") на суму, що перевищує 117 млн грн. Так як свої кредитні зобов'язання боржник не виконав, нотаріус Максим Юдін зареєстрував право власності ФК "Інвестохіллс Веста" на майновий комплекс в рахунок погашення заборгованості по кредиту.

Коментуючи звинувачення словацької сторони в тому, що 23 січня 2021 року з боку ФК "Інвестохіллс Веста" сталося повторний захоплення об'єкта, в компанії заявили: "Це було не захоплення, а 23 січня приватний нотаріус лише виконав ухвалу Господарського суду Києва від 21 січня, яким були зупинені реєстраційні дії реєстратора Мін'юсту від 11 грудня 2020 року про скасування права власності ФК "Інвестохіллс Веста" на майновий комплекс".

При цьому в заяві компанії наголошується, що приватний нотаріус Володимир Брігіда, перереєструвавши на ФК "Інвестохіллс Веста" право власності на об'єкт нерухомості, що належить іноземцям, відновив право власності ФК "Інвестохіллс Веста" на підставі постанови суду Господарського суду Києва від 21 січня, тому його дії не можна вважати незаконними. "Якщо робити правовий аналіз подій, то незаконним було саме скасування запису Мін'юстом про право власності "Інвестохіллс Веста" на майновий комплекс від 5 жовтня 2020 року", - зазначають у ФК "Інвестохіллс Веста".

Водночас, у відповідь на звинувачення в тому, що 28 січня представники "Інвестохіллс Веста" знову зробили спробу захопити будівлю по вул. Кирилівська, 69 і домогтися виселення з нього орендарів, в компанії пояснили, що в особі трьох адвокатів хотіли оглянути об'єкт, законним власником якого є фінансова компанія, і повідомити орендарів про це. ФК "Інвестохіллс Веста" не приймала і не збиралася вживати жодних заходів щодо виселення орендарів. У свою чергу представники ТОВ "Фрузе 69" задіяли цілий автобус "охоронців" і допомогу поліції, які не пускали представників нового власника.

ФК "Інвестохіллс Веста" підкреслили, що неодноразово зверталася зі своєю позицією до кожного учасника зацікавлених сторін, але другу сторону не взяли до розгляду ні під час спеціальної комісії Верховної Ради, ні під час прес-конференції 27 січня.

"Опоненти ухвалили рішення перенести вирішення спору в медіапростір, що часто відволікає увагу від реальних фактів. Але тільки на деякий час. Ми сподіваємося, що найближчим часом всі учасники даного кейсу вдадуться до справжніх юридичних доказів і звернуть увагу тільки на факти і реальну передісторію", - підсумували представники ФК "Інвестохіллс Веста" у своїй заяві.

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Автор: УНІАН