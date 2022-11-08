Очікується, що середній розмір субсидії складе близько 1800 грн на місяць.

У державних бюджетах на 2022 та 2023 роки закладено достатньо коштів для надання субсидій всім, хто їх потребує та потребуватиме.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середній розмір цих щомісячних виплат складе близько 1800 грн.

"Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди продовжують звертатися за відповідною допомогою. Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій", - сказав він.

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Соціальні випрати

Як повідомляв УНІАН, за період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні – 34,1 млрд грн.

3 листопада Верховна Рада прийняла Держбюджет-2023 у другому читанні і в цілому. Шмигаль розповів, що на соціальні програми і пенсії у Держбюджеті-2023 передбачено майже 450 млрд грн.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують 10 або 15% доходів.

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