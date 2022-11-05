Глава Мінсоцполітики нагадала, що субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують 10 або 15% доходів

Українці можуть розраховувати на житлові субсидії у 2023 році. Уряд виділив достатньо коштів, але якщо буде їх нестача, то проведуть перерозподіл.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону запевнила, що виділених коштів має вистачити для виплати субсидій.

"Субсидії у нас заплановані в наступному році на 37 мільярдів. Ми переконані, що цих коштів вистачить", - зазначила чиновниця.

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При цьому вона вказала, що в разі необхідності проведуть перерозподіл бюджетних витрат. Крім того, Жолнович нагадала, що субсидії отримують всі українці, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 10-15% доходів.

Державний бюджет-2023 - що відомо

3 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет-2023 у другому читанні і в цілому. При цьому дефіцит державного бюджету у 2023 році планують покривати за рахунок МВФ, Євросоюзу і США.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що дефіцит державного бюджету-2023 може досягти 38 мільярдів доларів через війну. Пізніше він зазначив, що в держбюджеті України на 2023 рік передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії обсягом 35 мільярдів гривень

Крім тогою Кабмін виділив 33,3 мільйона гривень на фінансування програми мікрогрантів"Власна Справа". Мікрогранти на початок або розширення бізнесу отримають близько 150 осіб.

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