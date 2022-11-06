Серед головних статей видатків соцпрограми і пенсії, освіта та охорона здоров'я.

Більша частина українських податків і зборів, які сплатять бізнес і населення до бюджету у 2023 році, піде на оборонні потреби.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй Facebook-сторінці, що на потреби ЗСУ та безпеку виділено майже 1,1 трлн гривень.

До головних чотирьох статей видатків увійшли також:

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соціальні програми і пенсії - майже 450 млрд грн

охорона здоров'я - 176 млрд грн

освіта - 156 млрд грн

"Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни. Це реалії бюджету на 2023 рік, що був ухвалений цього тижня", - написав Шмигаль.

Він додав, що дефіцит у більш ніж 20% ВВП планується закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів, з якими постійно ведуться перемовини про нові програми фінансування.

Держбюджет на 2023 рік

3 листопада 2022 року парламент ухвалив держбюджет на 2023 рік у другому читанні та в цілому.

Шмигаль попередив, що у зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 досягне 38 млрд доларів.

Згодом у Кабміні повідомили, що витрати на утримання всієї системи центральних органів виконавчої влади наступного року буде скорочено на 22%.

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