Україна пропонує країнам-партнерам прийняти план Єрмака-Макфола як дорожню карту щодо того, які саме санкції мають бути застосовані проти РФ.

Очільниками дипломатичних установ іноземних держав в Україні презентували напрацьований міжнародною експертною групою план дій Єрмака-Макфола щодо посилення санкцій проти РФ.

Як повідомили в Офісі президента України, представив план керівник ОП Андрій Єрмак на онлайн-зустрічі з послами.

Він наголосив, що Україна витримала першу, найгострішу фазу російського вторгнення. Але для перемоги наша держава потребує як посилення спроможностей Збройних сил, насамперед – озброєнням, так і надзвичайно ефективної санкційної політики з боку партнерів.

"Ми не настільки наївні, щоб очікувати, що економічний тиск на країну-агресора приведе до швидкого завершення бойових дій. Однак цей другий фронт – фронт міжнародних санкцій – значно обмежить загарбницькі прагнення Росії. Зазвичай найкращим її пацифікатором ставала економічна скрута", – зазначив Єрмак.

За його словами, план спрямований на те, щоб позбавити Росію фінансів, виробничих можливостей і технологій, які використовуються для війни, змусити РФ зосередитися на подоланні своїх внутрішніх проблем, а російських громадян – платити за сприяння агресії.

Згідно з повідомленням, у напрацьованому плані дій насамперед ідеться про повне нафтогазове ембарго, необхідність запровадження схеми, яка позбавить Росію доступу до коштів за експорт нафти й газу.

Серед інших пунктів плану Єрмак виділив всеосяжні санкції проти фінансових установ Росії та Білорусі, включення РФ до чорного списку FATF і списку держав-спонсорів тероризму.

Обмеження мають торкнутися також експортно-імпортних і страхових операцій та передбачати транспортні заходи на кшталт повного перекриття морського сполучення.

Керівник Офісу президента також окремо наголосив на важливості посилення прозорості й поглиблення координації між країнами – учасниками санкцій. Особливу увагу слід приділяти впровадженню механізмів вторинних санкцій, які мають бути націлені на посередників, котрі надають послуги у схемах ухилення від обмежень.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави, які стоять пліч-о-пліч з Україною, взяти за правило, що немає жодних табу щодо санкцій, поки Росія не буде зупинена.

Голова МЗС також запропонував країнам-партнерам прийняти план Єрмака-Макфола як дорожню карту щодо того, які саме санкції мають бути застосовані проти РФ.

Крім того, він звернув увагу на важливість спонукання бізнесу цих країн до якомога швидшого виходу з Російської федерації.

"Україна та українці діють зараз рішуче та жертвують собою заради перемоги в цій війні. Ми дякуємо за те, що ви стоїте поруч із нами, і просимо вас робити все, щоб якомога швидше припинити цю війну", – наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна експертна група Єрмака-Макфола була створена керівником Офісу глави держави і послом Майклом Макфолом після відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

21 квітня Єрмак презентував план щодо посилення санкцій проти Росії. Він наголосив, що перелік запропонованих санкцій пропонується взяти за основу для подальших спільних з партнерами кроків. Документ містить 10 кроків для посилення санкційного тиску на РФ.

У списку санкцій є повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу, додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі, подальші торговельні бар’єри та мита, інші потужні заходи.

25 квітня президент України Володимир Зеленський передав держсекретарю США Ентоні Блінкену і міністру оборони Ллойду Остіну план дій щодо посилення санкцій проти РФ, напрацьований міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.

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