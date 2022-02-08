За результатами першого півріччя Україна увійшла в топ - 5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами.

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час виступу на Diia Summit.

"Криптоіндустрія має стати потужним драйвером розвитку цифрової економки України. Тільки за 2021 рік криптоіндустрія зросла вп'ятеро. Мені невідомі інші сфери економіки, які зростали б такими темпами. 33 млрд доларів вклали венчурні інвестори в блокчейн екосистеми. Україна може стати комфортною країною для багатомільярдних компаній з усього світу", – сказав він.

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Біткоїн в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати ухвалений Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями. Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Загалом, за результатами першого півріччя Україна увійшла в топ-5 країн світу за обсягом транзакцій з криптовалютами. Крім того, Україна увійшла в десятку країн з найбільшим заробітком на криптовалютах (зокрема, на біткоїнах) за підсумками 2020 року.

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