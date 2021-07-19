За попередніми оцінками Мінекономіки, за підсумками 5 місяців зростання ВВП склав 0,7%.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в квітні-червні поточного року складе 6% в порівнянні з другим кварталом минулого року.

Про це йдеться в "огляді економічної активності", опублікованому на офіційному сайті Міністерства економіки.

Читайте такожКомітет Ради проголосував за бюджет на три роки: зарплати зростуть до 19 тисяч

"За розрахунками Мінекономіки, зростання в II кварталі 2021 року складе близько 6% (порівняно з II кварталом 2020 року). Надалі очікуємо, що будівництво і сільське господарство в літні місяці компенсують відставання. Сприятиме прискоренню зростання і цінова кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що стане ключовою підтримкою діяльності вітчизняних експортерів. Як наслідок, за підсумками 2021 року зростання ВВП вийде на прогнозований рівень 4,1%", - сказано в огляді.

В огляді наголошується, що в II кварталі 2021 року економічне відновлення, хоча і продовжує перебувати під впливом пандемії, проте з урахуванням низької бази порівняння минулого року і процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, вийшло на позитивний тренд – за попередніми оцінками Мінекономіки, за підсумками 5 місяців зростання ВВП оцінено на рівні 0,7%.

Разом з тим, таке зростання ВВП дещо нижче, ніж прогнозувалося раніше. Це обумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався в результаті тиску з боку Висхідного цінового тренда на світовому ринку, а також непрогнозованим "відставанням" розвитку будівництва і сільського господарства.

ВВП у січні-квітні

Валовий внутрішній продукт України в січні-квітні поточного року скоротився на 0,2%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні-порівняно з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

Бюджетна Декларація: що необхідно знати

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 31 травня 2021 року схвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки - це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц