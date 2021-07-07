За січень-травень інфляція в Україні склала 6,1%.

Міністерство економіки прогнозує підвищення рівня інфляції до 8% за підсумками нинішнього року, а також зростання економіки на рівні близько 4%.

Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економіки України Олексій Любченко під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

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"Ми прогнозуємо близько 4% зростання економіки, реальної економіки в цьому році. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій - до 8%, буде збережена цінова і валютно-курсова стабільність", - підкреслив він.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - порівняно з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року

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Автор: Богдан Слуцький