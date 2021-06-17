У НБУ очікують, що інфляція повернеться до цільових 5% у першому півріччі 2022 року.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року (у четвертому кварталі).

Це, в тому числі пов'язане із стабілізуючою монетарною політикою і перспективою більш вдалого, у порівнянні з минулим роком, урожаю, йдеться в повідомленні НБУ.

Відзначається, що впродовж найближчих місяців інфляційний тиск залишатиметься значним.

"Однак інфляція почне сповільнюватися вже в IV кварталі 2021 року і повернеться до цільових 5% у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятиме нормалізація цін на світових товарних ринках, а також надходження на ринки нового більшого врожаю", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що інфляція в травні прискорилась вище за прогноз регулятора насамперед через подорожчання окремих продуктів споживчого набору - зокрема, соняшникової олії.

"Інфляційні очікування бізнесу і населення хоч і залишаються підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці", - додали в НБУ.

Також повідомляється, що стримана монетарна політика Нацбанку повинна заспокоїти інфляційні очікування і послабити фундаментальний інфляційний тиск у найближчі 9-18 місяців, зокрема й через валютний канал.

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При цьому основним припущенням, яке НБУ бере до уваги в даному прогнозі, залишається продовження співпраці з МВФ.

"Ключовим ризиком як і раніше залишається поширення пандемії COVID-19", - додали в Нацбанку.

Інфляція в Україні

Споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - становила 9,5%, прискорившись з 8,4% у квітні.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня в квітні.

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Автор: Ганна Нагорна