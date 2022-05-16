Також економіку України може охопити хвиля націоналізації.

Якщо війна Росії проти України триматиме більше ще трьох-чотирьох місяців, то доведеться підвищувати податки й скорочувати видатки.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко виданню The Economist.

"Ситуація дуже складна, я не збираюся применшувати це. Але ми можемо з цим впоратися", - каже Марченко.

Він зазначив, що за другий квартал цього року Україна отримала гранти на загальну суму лише близько 4,5 мільярдів доларів при бюджетному дефіциті в 15 мільярдів доларів.

Україна дуже сподівається на допомогу іноземних держав. Однак, наголошує Марченко, це не є стійким. Якщо війна триватиме ще три-чотири місяці, то знадобляться болісні заходи, що передбачають значне підвищення податків та різке скорочення видатків.

Також він допустив, що економіку може охопити хвиля націоналізації.

"Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", - додав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Марченко повідомив, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.

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