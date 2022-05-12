За це рішення проголосували 276 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який дозволить розблокувати виплати податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу, в якого на кінець звітного періоду сформувався податковий кредит.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це рішення підтримали 276 народних депутатів.

"Ухвалений законопроект №7360 (про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану - УНІАН) вносить податкові зміни, які дозволять розблокувати повернення ПДВ бізнесу", - зазначив Железняк.

Законопроект №7360 зареєстрували у Верховній Раді 10 травня голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та група інших депутатів. Як повідомляв УНІАН, Гетманцев назвав три джерела коштів для відшкодування ПДВ підприємствам, діяльність яких вкрай важлива для економіки України.

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