Кошти людина може невідкладно одержати у будь-якому відділенні "Ощадбанку" на безпечній території.

Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання, і залишилися на територіях, де йдуть активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в "Ощадбанку".

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання, і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані, оточені, де йдуть активні бойові дії, через що "Укрпошта" не має технічної можливості доставляти там пенсію, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в "Ощадбанку". Пенсія зараховується на рахунки після того, як "Укрпошта" за погодженням з військово-цивільними адміністраціями подає до Пенсійного фонду інформацію про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях", - наголосила Лазебна.

Міністр також нагадала, що кошти людина може невідкладно одержати у будь-якому відділенні "Ощадбанку" на безпечній території.

"Кошти з рахунку людина може невідкладно одержати у будь-якому відділенні "Ощадбанку" на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку. Якщо людина не звернеться до "Ощадбанку" за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості "Укрпошта" доставить людині всю неодержану суму за місцем проживання", - зазначила Лазебна.

Міністр також наголосила, що якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то пенсія може виплачуватися "Укрпоштою" за новим місцем перебування.

"Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися "Укрпоштою" за новим місцем перебування, через "Ощадбанк" або інший уповноважений банк, який він сам обере", - зазначила Лазебна.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала у більш безпечні місця.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

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