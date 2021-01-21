За прогнозом НБУ, в 2021 році економіка майже надолужить втрати від коронакризису, і ВВП України зросте на 4,2%.

Падіння економіки в 2020 році було значно меншим, ніж очікувалося, а в 2021 і в наступні роки вона буде рости на рівні близько 4%.

Про це йдеться в матеріалах Національного банку України.

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Згідно з документом, в 2020 році темп зниження реального ВВП, за оцінками регулятора, склав 4,4%, що менше, ніж очікувалося в попередньому прогнозі (6%).

"Економіка України досить швидко відновлювалася в другому півріччі. Після проходження жорсткої фази карантину падіння ВВП сповільнилося до 3,5% в річному вираженні в III кварталі, цей тренд зберігся і в IV кварталі. Посилення карантину в листопаді мало незначний вплив на ділову активність", - сказано в документі.

Відзначається, що швидке відновлення економіки обумовлено, перш за все, зростанням внутрішнього споживання. Збільшення доходів і витрат бюджету підтримує споживання на високому рівні. Так, Роздрібна торгівля в IV кварталі продовжувала стрімко зростати. Нарощування поточних витрат бюджету на інфраструктуру, насамперед, на дорожні ремонти, а також охорону здоров'я, поліпшило динаміку ВВП. При цьому інвестиційна активність бізнесу залишалася низькою.

За прогнозом НБУ, у 2021 році економіка майже надолужить втрати від коронакризису - ВВП України зросте на 4,2% і продовжить рости стрімкими темпами - близько 4% у 2022-2023 роках.

"Головним двигуном залишатиметься стійкий внутрішній попит, обумовлений подальшим збільшенням реальних доходів громадян. Зменшення невизначеності щодо розвитку пандемії сприятиме відновленню інвестиційної активності", - сказано в матеріалах регулятора.

Також очікується, що профіцит поточного рахунку у 2020 році досягне одного з найвищих рівнів в історії України - 4,8% ВВП. Однак у 2021-2023 роках поточний рахунок платіжного балансу повернеться до дефіциту.

Попередні показники

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України у 4,6% у 2021 році.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

13 січня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає ВВП України у 2021 році.

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Автор: Катерина Жирій