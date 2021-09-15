НБУ на 15 вересня встановив офіційний курс гривні на рівні 26,64 грн/дол.

Обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку за тиждень зміцнився на 0,5% - до 26,6 гривень за 1 долар США.

Як повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй офіційній сторінці в Facebook, цьому сприяло переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків над попитом (близько 12 млн доларів США в середньому на день).

Читайте такожКурс долара в обмінниках пішов донизу

"Своєю чергою, це також дозволило банкам здійснювати чисту покупку іноземної валюти в позицію, забезпечуючи її достатній обсяг для задоволення попиту з боку клієнтів у майбутньому", - зазначив Данилишин.

При цьому він підкреслив, що сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку вересня склало плюс 87,1 млн доларів США (з початку року – понад 1,4 млрд доларів США). Разом з тим вересневі погашення зовнішньої заборгованості уряду і Національного банку, в тому числі перед Міжнародним валютним фондом, призвели до скорочення міжнародних резервів НБУ до 30,1 млрд доларів США (або на 4,9% з початку вересня).

"За операціями фізичних осіб співвідношення попиту та пропозиції на іноземну валюту у вересні є близьким до збалансованого. З початку вересня чиста купівля фізичними особами готівкової іноземної валюти склала 3 млн доларів США, а її чистий продаж у безготівковій формі – 15 млн доларів США", - зазначив голова ради НБУ.

При цьому, за його словами, з початку року чистий продаж валюти з боку населення (у готівковій і безготівковій формі) склав майже 1,8 млрд доларів США.

Курс на 15 вересня:

Національний банк України на середу, 15 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Богдан Слуцький