Обсяг виданих банками кредитів для бізнесу в березні-травні збільшився на 14,8 млрд грн, гривневі кредити - на 32,1 млрд грн, разом з тим валютні кредити зменшилися на 17,3 млрд грн.
Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко на своїй сторінці в Facebook.
"У бізнес-кредитуванні загальний портфель за березень-травень цього року виріс на 14,8 млрд грн, гривневі кредити – на 32,1 млрд грн, разом з тим валютні кредити зменшилися на 17,3 млрд грн. Переважна більшість приросту гривневого портфеля забезпечена в рамках програм державної підтримки", - повідомив Шевченко.
Як війна вдарила по економіці України:
За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит держбюджету України в умовах війни сягає 5 млрд доларів.
9 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін веде переговори та розраховує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової та кредитної допомоги на фінансування дефіциту держбюджету.
Зокрема, у червні планується отримати від міжнародних партнерів 4,8 млрд доларів, у липні – понад 4 млрд доларів.
20 Червня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що до половини всієї економічної системи України зараз не працює.
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