Обсяг виданих валютних кредитів для бізнесу зменшився на 17,3 млрд грн.

Обсяг виданих банками кредитів для бізнесу в березні-травні збільшився на 14,8 млрд грн, гривневі кредити - на 32,1 млрд грн, разом з тим валютні кредити зменшилися на 17,3 млрд грн.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"У бізнес-кредитуванні загальний портфель за березень-травень цього року виріс на 14,8 млрд грн, гривневі кредити – на 32,1 млрд грн, разом з тим валютні кредити зменшилися на 17,3 млрд грн. Переважна більшість приросту гривневого портфеля забезпечена в рамках програм державної підтримки", - повідомив Шевченко.

Як війна вдарила по економіці України:

За даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит держбюджету України в умовах війни сягає 5 млрд доларів.

9 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін веде переговори та розраховує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової та кредитної допомоги на фінансування дефіциту держбюджету.

Зокрема, у червні планується отримати від міжнародних партнерів 4,8 млрд доларів, у липні – понад 4 млрд доларів.

20 Червня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що до половини всієї економічної системи України зараз не працює.

Вас також можуть зацікавити новини: