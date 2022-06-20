На думку Зеленського, поки триває війна, поки російські ракети б’ють по українським містам, нормальне економічне життя просто неможливе.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до половини всієї економічної системи України зараз не працює.

Про це він заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

На думку президента, поки триває війна, поки російські ракети б’ють по українським містам, нормальне економічне життя просто неможливе.

За його словами, до половини всієї економічної системи України зараз не працює.

"Уявіть собі, що це таке, коли б економіка половини Італії була повністю заблокована. Причому її промислова частина та всі ваші порти. Жодна держава не вистоїть у такій ситуації без фінансової допомоги", - наголосив Зеленський.

Він додав, що коли Україна заявляє про необхідність у близько 5 мільярдів доларів щомісяця, щоб покрити дефіцит бюджету, то йдеться не просто про цифри.

"Це про те, скільки мільйонів українців все ж таки матимуть за що жити. За що жити в Україні", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит держбюджету України сягає 5 млрд доларів.

9 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін веде перемовини і розраховує до кінця року залучити 20 млрд доларів у вигляді грантової і кредитної допомоги на фінансування дефіциту держбюджету.

Зокрема, у червні планується отримати від міжнародних партнерів 4,8 млрд доларів, у липні – більш як 4 млрд доларів.

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