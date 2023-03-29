Відповідні сервіси вже реалізовані Пенсійним фондом на власному веб-порталі електронних послуг.

Українці можуть скористатись новими можливостями сплатити добровільний внесок, набути страховий стаж або збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії, а також підтримати через благодійні пожертви до Пенсійного фонду своїх знайомих пенсіонерів або ж всіх пенсіонерів загалом.

Як повідомила прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ), про це розповів голова правління фонду Євгеній Капінус. За його словами, відповідні сервіси вже реалізовані Пенсійним фондом на веб-порталі електронних послуг Фонду. Спрощений механізм участі у добровільному страхуванні відкриває широкі перспективи, зокрема українцям, які працюють за кордоном та хочуть набути страховий стаж в Україні.

Долучитися до системи сплати добровільних внесків можуть люди, які не працюють або працюють та отримують малу зарплату, проте мають заощадження, або близьких, які готові сплатити на їх користь пенсійні внески. Добровільні внески можуть стати шансом набути необхідний страховий стаж людям передпенсійного віку, які залишилися без роботи.

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"Сплачені добровільні внески – це по суті можливість набути страховий стаж, а в окремих випадках – і право на пенсію, а для працюючих – збільшити заробітну плату для майбутньої пенсії", – зазначив Капінус.

Пенсії в Україні - деталі

4 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким встановлено право для українців платити єдиний соціальний внесок для страхового стажу з 16 років, а також сплачувати внески на користь третіх осіб.

З 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які не підпадали під березневу індексацію пенсійних виплат. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марча.