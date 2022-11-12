Готівковий долар у "ПриватБанку" подорожчав до 40,30 грн

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок - до 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні став дорожчим на 50 копійок - 40,80 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Ситуація з курсом валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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