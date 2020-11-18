Його автори - депутати від "Європейської солідарності", груп "Партія "За майбутнє" і "Довіра", а також один позафракційний депутат.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про відкликання з посади голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у зв'язку з незадовільною роботою на посаді (№4393).

Текст проекту постанови ще не оприлюднено на сайті парламенту.

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Його авторами є понад 30 народних депутатів від фракції "Європейська солідарність", зокрема, її співголови Артур Герасимов та Ірина Геращенко, від групи "Партія "За майбутнє", зокрема, її співголови Тарас Батенко та Віктор Бондар, групи "Довіра", зокрема, її голова Олег Кулинич та його заступник Валерій Лунченко, а також позафракційний депутат Оксана Савчук.

Історія звільнення

17 листопада депутат від групи "Партія "За майбутнє "Ігор Палиця заявив, що низка народних депутатів ініціюють звільнення депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Автор: Тетяна Поляковська