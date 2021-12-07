Українці зможуть отримати кошти після того, як закон підпише президент.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав закон про виділення з Державного бюджету України на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю.

Про це йдеться в картці законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис президенту сьогодні, 7 грудня.

Читайте також"Тисячу від Зеленського" можна буде витратити на книги: деталіНагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю (законопроект №6297).

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Таня Поляковська