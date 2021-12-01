Отримувачів грошей перевірять на відповідність двом критеріям.

Вакциновані від коронавірусу українці з 19 грудня зможуть отримати тисячу гривень лише через додаток "Дія". Натомість бізнес зможе взяти участь у програмі за наявності платіжного термінала чи онлайн-системи продажу, оскільки іншого способу розрахунку не буде.

Про це розповів "Обозревателю" директор департаменту регуляторної політики та підприємництва Мінекономіки Олександр Палазов. За його словами, до програми залучать як юридичних, так і фізичних осіб.

"Для участі підприємствам потрібна наявність платіжного термінала або онлайн-точки продажу, відповідність основної діяльності MCC-коду, перелік яких буде визначено постановою уряду", – пояснив чиновник.

Тих, кому нараховуватимуть тисячу гривень, теж перевірять, критеріїв буде усього два: повноліття та наявність двох доз вакцини від коронавірусу. Така верифікація буде знаходитися в розділі "е-підтримка" - у випадку відповідності критеріям людині відкриють віртуальний рахунок, на який нарахують гроші. Відкриття та обслуговування рахунку буде безкоштовним, операції з ним проводитимуть банки-партнери.

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Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Автор: Юрій Годован