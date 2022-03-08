Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники.

У Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки в 190 рублів.

Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.

Нагадаємо, одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley прогнозує дефолт Росії. Він очікується в середині квітня, коли закінчиться 30-денний пільговий період по доларових бондах з погашенням в 2023 і 2043 роках. "Ми вважаємо дефолт найбільш вірогідним сценарієм. Він навряд чи буде схожий на звичайний дефолт, а Венесуела, мабуть, є найбільш підходящим порівнянням", - сказано у повідомленні.

За даними Morgan Stanley, існує невизначеність щодо того, чи зможуть банки США приймати купонні виплати від Міністерства фінансів Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: