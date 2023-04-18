Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 37,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок – до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,30 грн/дол., євро - 40,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,67 грн.

Курс в умовах війни

Нацбанк з травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, а вже з липня знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько прогнозує, що курс долара в Україні на готівковому ринку на поточному тижні до 23 квітня коливатиметься в діапазоні 37,5 - 38,4 грн/дол.

Фінансовий аналітик Віталій Шапран прогнозує, що курс долара в Україні після Великодня продовжить демонструвати тенденцію до зниження.

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