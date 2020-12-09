Український уряд працює над заходами, необхідними для запуску зони вільної торгівлі між двома країнами з 1 січня 2021 року.

Україна і Великобританія підписали угоду про розвиток двосторонньої торгівлі та партнерства в ході круглого столу, присвяченого розвитку відносин між країнами в рамках підписаної в жовтні угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Читайте такожВ Україні сповільнилося падіння ВВП - Мінекономіки

"Підписана угода між нашими країнами сприятиме поліпшенню балансу і структури двосторонньої торгівлі, і відкриє нові можливості для розвитку українсько-британського партнерства. Зараз уряд України здійснює комплекс процедур, необхідних для ратифікації Угоди та повноцінного застосування зони вільної торгівлі між двома країнами з 1 січня 2021 року», - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки Тараса Качки.

Сторони також домовилися про пошук спільних рішень у таких питаннях, як: логістика та транзит, захист інвестицій, посилення двостороннього торговельного співробітництва, розширення бізнес-партнерства України та Великобританії, залучення інвестицій у сільське господарство тощо.

У повідомленні сказано, що товарообіг між Україною і Британією за 9 місяців 2020 року склав понад 1 млрд дол., з яких експорт українських товарів склав 452,1 млн дол.

Хронологія подій

8 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна сподівається до кінця року ратифікувати цю угоду з Великобританією.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна