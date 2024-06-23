Київ має відповідати фіскальним очікуванням суверенних і багатосторонніх кредиторів, чиє фінансування підтримує військові зусилля та економіку.

Україна буде змушена пробачити приватним підприємцям $20 млрд кредитних коштів. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що вторгнення Росії коштувало Україні мільярди доларів. До цього ж Київ уже перебував у складній борговій ситуації, реструктурувавши свій приватний борг у 2015 році після того, як Росія анексувала Крим. Втім, тепер Україна повинна збалансувати запозичення для фінансування війни з управлінням старими борговими зобов’язаннями.

"Це складне жонглювання. Київ має відповідати фіскальним очікуванням суверенних і багатосторонніх кредиторів, чиє фінансування підтримує військові зусилля та економіку. Водночас він має залишатися привабливим для приватних інвесторів, чиї грошові потоки матимуть вирішальне значення наступного дня після війни — коли відбудову потрібно буде почати серйозно, - йдеться у матеріалі. Відео дня

Найкращий шлях для України — придивитися до власників облігацій і домагатися скорочення боргу приблизно на 40 відсотків, відповідно до очікувань ринку. Країна не може відволікатися на тривалу угоду про банкрутство, і вона повинна зупинити фінансові відтоки, оскільки вартість війни зростає. Щорічні виплати будуть необхідні для збереження привабливості для майбутніх кредиторів, але мають бути невеликими та символічними.

Водночас автори підкреслюють, що Києву слід остерігатися занадто сильно тиснути на власників облігацій, оскільки ті можуть потім продати свої борги хедж-фондам або іншим приватним структурам.

"На нещодавньому саміті G7 лідери домовилися використати відсотки від заморожених активів Росії для допомоги у фінансуванні військових зусиль України. Незважаючи на те, що угода є багатообіцяючою для фінансів України, її реалізація потребуватиме часу. Тим часом власники облігацій не повинні розглядати це як будь-яку іншу суверенну реструктуризацію. На кону війна", - резюмує ЗМІ.

Фінансова ситуація в Україні

Україна веде переговори про часткове списання держборгу. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, найближчим часом ці перемовини стануть публічними, "і ми зможемо з вами окремо з ними проговорити".

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