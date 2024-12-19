Наразі головні проблеми Києва - брак електроенергії, людей і грошей.

Економіка України загалом перебудувалася на реалії воєнного часу. Вона, як і раніше, на чверть менша, ніж 2021 року, але вперше з 2022 року, за деякими ключовими параметрами здоровіша, ніж російська.

Видання The Economist пише, що НБУ прогнозує зростання ВВП на 4% 2024 року і на 4,3% 2025 року. Валюта стабільна, а відсоткова ставка в розмірі 13,5%, залишається на найнижчому рівні за останні 30 місяців. Порівняно з Росією, де ставка може сягнути 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки виглядають нестійкими, а ВВП зросте лише на 0,5-1,5% у 2025 році.

Тимофій Милованов із Київської школи економіки вважає, що проблеми з електрикою можуть скоротити зростання ВВП на один відсотковий пункт у 2025 році.

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Друга проблема - і найгостріша - це брак робочої сили. З 2022 року мобілізація, міграція і війна призвели до скорочення робочої сили більш ніж на п'яту частину, до 13 мільйонів осіб. Попит високий: кількість вакансій сягнула 65 000 на тиждень, порівняно з 7 000 у перші тижні війни, але на середню вакансію припадає лише 1,3 заявки, порівняно з двома у 2021 році. Заробітна плата зростає. Міністерства економіки та оборони перебувають у стані перетягування каната в питанні мобілізації. Влада України досі відмовлялася від максималістських вимог військових лідерів на шкоду фронту.

Легких рішень не існує. Наразі навіть ті галузі, які вважаються критично важливими, можуть захистити від призову лише половину своїх працівників. Найняти більше жінок складно, адже їх не також недостатньо, бо багато хто виїхав за кордон, каже Хліб Вишлінський із Центру економічної стратегії, аналітичного центру в Києві.

Погіршує ситуацію брак грошей - третя проблема. Дрібні ферми і фірми насилу можуть взяти кредит для фінансування своєї діяльності. Фінансування довгострокових капітальних витрат практично неможливе. Зростаючі витрати на ведення бізнесу позначаються на прибутках. Компанії, що мають внутрішніх клієнтів, пропускають частину підвищення цін через себе, підстьобуючи інфляцію. У експортерів, які конкурують на світових ринках, такої можливості немає.

Уряд теж витрачає набагато більше грошей, ніж отримує. За прогнозами, у 2025 році дефіцит бюджету становитиме близько 20% ВВП. Майже вся ця сума - 38 мільярдів доларів - фінансуватиметься із зовнішніх джерел.

Україна також має значні валютні резерви. За прогнозами, до кінця 2024 року вони зростуть до 43 мільярдів доларів - п'ятимісячного обсягу імпорту. Однак якщо США відмовиться від участі, Україна може залишитися без засобів до існування вже 2026 року. Уряди країн ЄС, які відчувають дефіцит грошових коштів і політичні проблеми, навряд чи зможуть оплатити ще один великий рахунок. Можливості ж України зі збору додаткових коштів усередині країни обмежені.

Військові події можуть призвести до кризи до 2026 року. Проте бізнес налаштований стримано оптимістично.

Економіка України - прогноз експертів

Аналітики інвестиційної групи ICU вважають, що до кінця 2025 року інфляція в Україні може сповільнитися до 7%, а курс долара може зрости до рівня в 45,7 гривні.

За словами голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, протягом більшої частини року українська економіка функціонуватиме в тих безпекових умовах. Фахівці не очікують, що угода про припинення вогню в будь-якому форматі буде досягнута найближчим часом.

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