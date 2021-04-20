Україна очікує на отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд дол. у вересні 2021 року.
Про це повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі одного з національних телеканалів.
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"До вересня маємо отримати такий транш. А якщо мати на увазі, що серпень є місяцем відпусток, то у нас є червень і липень, щоб ми отримали кошти. І це розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні в центральному офісі МВФ", - сказав Устенко.
Він зазначив, що МВФ зарезервував для України 5 млрд дол., з яких 2,1 млрд дол. Україна вже отримала.
"Зараз Україна веде з МВФ активні технічні консультації щодо отримання чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабінету Міністрів, Національного банку, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також офісу президента", - сказав Устенко.
Він додав, що законопроекти, які необхідно прийняти для того, щоб отримати транш, що стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури знаходяться зараз на розгляді в парламенті.
"Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ", - підкреслив Устенко.
Допомога МВФ для відновлення світової економіки
У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки після коронакризи.
За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.
Співпраця з МВФ: передісторія
- 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.
- Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.
- 12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.
- 13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.
- 19 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.
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