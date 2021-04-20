Законопроекти, які необхідно ухвалити, знаходяться зараз на розгляді в парламенті.

Україна очікує на отримання траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі 2 млрд дол. у вересні 2021 року.

Про це повідомив радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі одного з національних телеканалів.

Читайте такожУкраїна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ

"До вересня маємо отримати такий транш. А якщо мати на увазі, що серпень є місяцем відпусток, то у нас є червень і липень, щоб ми отримали кошти. І це розуміємо не тільки ми в Києві, а й у Вашингтоні в центральному офісі МВФ", - сказав Устенко.

Він зазначив, що МВФ зарезервував для України 5 млрд дол., з яких 2,1 млрд дол. Україна вже отримала.

"Зараз Україна веде з МВФ активні технічні консультації щодо отримання чергового валютного траншу, в тому числі на рівні Кабінету Міністрів, Національного банку, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики, а також офісу президента", - сказав Устенко.

Він додав, що законопроекти, які необхідно прийняти для того, щоб отримати транш, що стосуються судової системи, її реформування та антикорупційної архітектури знаходяться зараз на розгляді в парламенті.

"Я вважаю, у нас є достатньо шансів для отримання коштів МВФ", - підкреслив Устенко.

Допомога МВФ для відновлення світової економіки

У Міжнародному валютному фонді обговорюється можливість розподілу спеціальних прав запозичення (SDR)на суму 650 млрд дол. задля відновлення світової економіки після коронакризи.

За словами директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої, така допомога забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи шляхом поповнення резервних активів 190 країн-членів Фонду.

Співпраця з МВФ: передісторія

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

12 квітня 2021 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив про те, що Україна може отримати від МВФ 2,7 мільярда доларів.

13 квітня 2021 року у Зеленського розповіли, коли Україна може отримати транш МВФ.

19 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Україна хоче переглянути суми майбутніх траншів від МВФ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький