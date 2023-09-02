Внаслідок обстрілів в Україні було пошкоджено близько 1,4 мільйона будинків.

Світовий банк виділив Україні $232 мільйони у межах проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей". За ці гроші можна відновити житло понад 100 тисяч українських родин.

"Фінансування дасть змогу провести ремонт, наприклад замінити вікна або полагодити дах. Загалом у межах проєкту планують відремонтувати близько 98 тисяч будинків і 8 тисяч помешкань у п’яти регіонах", - повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

За даними Світового банку, внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україні зазнали пошкоджень близько 1,4 мільйона будинків, у яких проживало 3,5 мільйона людей. Завдану шкоду оцінили у понад 50 мільярдів доларів.

Відео дня

"Проект покликаний допомогти відновити приблизно дві третини пошкоджених будинків у нашій країні, які вважаються придатними для ремонту", - додали в Мінреінтеграції.

Збитки України внаслідок війни

Станом на червень 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії, оцінюється у 150,5 млрд доларів.

Водночас українська енергосистема зазнала шкоди на 11 мільярдів від російських атак, і це ще не фінальна цифра.

При цьому кожен день повномасштабної війни завдає українській природі збитків на 4 млрд грн, і це без урахування екоциду РФ на Каховській ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: