Таке повідомлення директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва опублікувала у Twitter.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва повідомила, що Україна і МВФ досягли повної згоди щодо необхідних для перегляду програми Фонду дій.

Про це Георгієва написала у Твіттері після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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"Конструктивний дзвінок президенту України Зеленському про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку і зусилля по боротьбі з корупцією. Повна згода щодо необхідних для перегляду програми дій", - написала глава МВФ.

Хронологія подій

17 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, в якій повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів.

Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

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Автор: Катерина Жирій