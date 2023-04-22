Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки та доставляти пальне для суден, що транспортують російську нафту.

Національне агентство із запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового пального Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як повідомили в прес-службі НАЗК, ірландська Peninsula Petroleum свідомо продовжує постачати пальне танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або направляються в один з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

Peninsula Petroleum Limited продовжує отримувати надприбутки та доставляти пальне для суден, що транспортують російську нафту. Це дозволяє компанії встановлювати більш високі ціни при продажу пального танкерам, що транспортують російську нафту, зазначили в НАЗК.

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"Великі танкери щодня залишають РФ через Балтійське море, попри те, що Євросоюз ввів ембарго на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну", – йдеться в повідомленні.

Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного пального, здійснює понад 25 000 поставок на рік і пропонує послуги з продажу пального, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.

Водночас компанія заявляє, що санкції ніколи не мали на меті повністю відрізати російську нафту від світового ринку, оскільки це підвищить ціни на нафту та зашкодить світовій економіці.

"Поки Росія всіляко шукає можливості підтримати свою економіку, ослаблену через дієвість світових санкцій, Peninsula Petroleum Limited безпосередньо сприяє транспортуванню і продажу російської нафти через заправку і обслуговування її танкерів. Це демонструє підтримку і спонсорування війни компанією", – підкреслили в НАЗК.

Міжнародні спонсори війни

13 квітня 2023 року до переліку міжнародних спонсорів війни потрапила китайська корпорація Xiaomi Corporation.

Наприкінці березня та ж доля чекала на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International. Компанія розширила свою діяльність на так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

Також до переліку спонсорів війни потрапили компанії Yves Rocher і Auchan Holding.

17 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що в список спонсорів війни може бути включена Угорська OTP Group.

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