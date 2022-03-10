Усі кошти йдуть до фонду "Повернись живим".

Українці зібрали 120 мільйонів гривень через додаток "Дія" на підтримку армії в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"120 мільйонів через Дію на армію зібрали ми з вами, українці. Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд Повернись живим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 березня один із регіональних офісів "Повернись живим" передав допомогу для наших військових: 92 шоломів, 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА, понад 50 рацій, півтора десятка одиниць нічної оптики, більш ніж 20 квадрокоптерів, 12 компʼютерів і ноутбуків, 4 саперні сумки та 29 комплектів термобілизни.

"Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію", - додав Федоров.

Довідка УНІАН. "Повернись живим" - це один із найбільших фондів допомоги українським військовим, які воюють на Донбасі, а після початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року - військовим та волонтерам на території ведення активних бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: