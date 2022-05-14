Грант становить 125 тисяч гривень, тобто 4 тисячі євро. Подати заявку можна на порталі "Дія".

В Україні тепер можна отримати грант у розмірі 4000 євро на підтримку бізнесу під час війни за допомогою порталу "Дія".

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Запускаємо гранти на підтримку бізнесу під час війни на порталі "Дія". Грантовий фонд розраховано на підтримку 300 підприємств мікро- і малих підприємств. Їхня підтримка під час війни - одне з найважливіших завдань держави, оскільки вони становлять фундамент економіки країни", - зазначив він.

Грант становить 125 тисяч гривень, тобто 4 тисячі євро. Заявку можна подати на порталі "Дія".

Хто може подати заявку на грант:

бізнес, який розміщено в області, де ведуться або велися бойові дії;

бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;

бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок займатиметься комісія з незалежних бізнес-експертів. Фонд створено програмою "EU4Business" спільно з Мінцифрою, Мінекономіки та Офісом з розвитку підприємництва та експорту.

Як повідомляв УНІАН, у "Дії" запустили нову послугу для підприємців - тепер можна внести зміни до прізвища, імені, по батькові та місцеперебування ФОП онлайн.

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