Головними джерелами доходів українців були заробітні плати та соціальна допомога.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Зазначається, що головними джерелами доходів українців за перший квартал поточного року були заробітна плата – 475,7 млрд грн (48,4%) і соціальна допомога від держави – 340,6 млрд грн (34,6%).

Наявний дохід за перший квартал 2021 року в розрахунку на одну людину склав 18 тис. 010 грн.

Майже всі зароблені кошти українці витратили на покупку різних товарів і послуг – 983,6 млрд грн (96,5%).

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

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Автор: Богдан Слуцький