Перебої в роботі очікуються в ніч з 25 на 26 вересня.

Українців попередили про перебої в роботі банківського додатку "Приват24". Проблема торкнеться в основному бізнесу.

Про це повідомив представник "Приватбанку" Олег Серга в Facebook

Перебої в роботі "Приват24" очікуються в ніч з 25 на 26 вересня. Це пов'язано з проведенням технічних робіт.

"На вихідні вночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн-банку Приват24 для бізнесу. Саме в нічний час 25 і 26 вересня деякі операції в Приват24 для бізнесу можуть бути короткостроково недоступними", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Львові шахраї вкрали у чоловіка понад 24 тисячі гривень, викравши телефонУ банку порадили клієнтам не проводити платежі вночі, щоб технічні роботи не вплинули на них.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку вересня "ПриватБанк" попередив клієнтів про обмеження в роботі сервісів і неможливості здійснення операцій через оптимізацію процесингу.

У зв'язку з роботами не проводилися транзакції по картах, не працював Приват24 для фізосіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку. Клієнтів банку закликали подбати про готівку завчасно і вибачаються за незручності.

Автор: Анастасія Горбачова