За словами жінки, у службі підтримки банку їй заявили, що "сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде".

Клієнтка "ПриватБанку" подала скаргу на списання грошових коштів з карти без її на те згоди. У банку гроші їй повертати не збираються.

Скаргу жінка подала на сайті "Мінфін".

За інформацією клієнтки, списання відбулося 7 серпня.

"З моєї картки була проведена операція зі списання грошових коштів без мого відома. За фактом отримала повідомлення, що з моєї карти проведена оплата товарів/послуг на незрозумілому сайті aws amazon.com", – зазначила жінка.

Як додала клієнтка, у службі підтримки банку сказали, що "сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде":

Читайте такожУкраїнці заявляють, що банкомати "ПриватБанку" списують з рахунків гроші, але не видають їх (фото)"Також сказали, що сайти можуть зберігати всі дані карт, не розумію, як це допустимо. Потрібно прибирати ліміти оплат, включати функцію підтвердження операцій. Не розумію, чому це не йде автоматом! І дуже обурена, що йде постійний доступ до інформації про карту".

У відповідь на дану скаргу в "ПриватБанку" вказали, що списання відбулося після оформлення токена та укладення договору з відповідною компанією, на рахунок якої були зараховані гроші:

"Перевірте, у виписці по карті було надано вам послугу (зарахування на карту). Якщо ви не вказували дані та не отримували послуг від сайту, то варто перевірити, чи не проводили операцію особи, у яких міг бути доступ до вашої карти та мобільного".

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Автор: Катерина Шварц