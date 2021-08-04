Запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

Кабінет міністрів сподівається, що Верховна Рада вже цього року ухвалить закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вступному слові під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд сподівається, що народні депутати після літньої відпустки розглянуть це питання, щоб вже в цьому році були прийняті перші закони, які дозволять почати планомірний процес створення накопичувальної пенсійної системи в Україні", - сказав він.

За словами Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

"Якщо ми хочемо збільшити пенсію вдвічі, то немає іншого механізму, як вводити другий, накопичувальний, рівень державної пенсійної системи. Це - дієвий рецепт успішних країн, де є дійсно високі пенсії. Це - той шлях, який ми маємо пройти в Україні", - сказав він.

Також він додав, що уряд після запуску накопичувальної системи не відмовиться від солідарної пенсійної системи та індексації пенсій.

"Накопичувальна пенсійна система працюватиме у форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати українці", - підкреслив прем'єр.

Накопичувальна пенсія в Україні: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Автор: Дмитро Шварц