Прем'єр зазначив, що введення обов'язкових пенсійних накопичень передбачено в першій за історію незалежної України трирічній Бюджетній декларації.

В Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

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"Завдання робочої групи - це введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично, це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це відчувати. Це без зміни законодавства, але, звичайно, наша мета - це впровадження відповідних законів і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що поширення досвіду впровадження соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи.

"Ми послідовно реалізуємо ряд планів. Введення обов'язкових пенсійних накопичень ми передбачаємо в першій за історію незалежної України трирічній Бюджетній декларації, яку нещодавно схвалила Верховна Рада", - сказав прем'єр.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

Автор: Катерина Жирій