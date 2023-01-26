Регулятор прогнозує, що інфляція знизиться до 10,4% в 2024 році і до 6,7% в 2025 році.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році завдяки жорстким монетарним умовам, зниженню світової інфляції та слабшому споживчому попиту через відключення електроенергії.

Як повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу, згідно з прогнозом НБУ, в наступні роки інфляція буде сповільнюватися швидше завдяки зниженню ризиків безпеки, повноцінному відновленню логістики та збільшенню врожаїв.

"Інфляція буде поступово знижуватися і залишатися керованою завдяки заходам Національного банку та уряду, а також підтримці міжнародних партнерів. Національний банк прогнозує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції і слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії", - сказав Пишний.

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Зазначається, що отримання анонсованих обсягів міжнародної допомоги та спільні дії Нацбанку та уряду щодо активізації ринку внутрішніх боргових залучень дозволять уникнути емісійного фінансування дефіциту бюджету та балансувати валютний ринок.

"Національний банк очікує, що вона знизиться до 10,4% в 2024 році і до 6,7% в 2025 році. Основний внесок в інфляцію в ці роки матиме адміністративна компонента через необхідність приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів", - підкреслив глава НБУ.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозував інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року, проте прибуткова інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, порівняно з липнем 2021 року, становила 22,2%. Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%. Базова інфляція у липні 2022 року, порівняно з червнем, становила 1,2%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - склала 23,8%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук прогнозував, що у 2023 році інфляція в Україні буде поступово сповільнюватися, але залишатиметься відносно високою – на рівні близько 20%.

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