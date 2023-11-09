У порівнянні з вереснем ціни зросли менше, ніж на 1%

Інфляція в Україні на споживчому ринку в жовтні 2023 року порівняно із вереснем становила 0,8%, з початку року склала 3,8%, а у річному вимірі склала 5,3%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. "Базова інфляція в жовтні 2023 року порівняно із вереснем 2023 року становила 0,4%, з початку року – 4,6%", - додали в Держстаті.

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в жовтні зросли на 1,0% у порівнянні з вереснем. Найбільше (на 14,0% та 10,1% відповідно) подорожчали овочі та яйця. На 2,1–0,6% зросли ціни на молоко та молочні продукти, яловичину, масло, сало, безалкогольні напої, хліб. В той же час на 5,3–0,1% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, цукор, рис, свинину, м'ясо птиці, макаронні вироби.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,4%. Це пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,9%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4%. Це відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,9% та послуг лікарень – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,5% через подорожчання палива та мастил на 3,5%. Водночас проїзд у залізничному пасажирському транспорті подешевшав на 5,7%.

Інфляція в Україні - що відомо

Інфляція в Україні у вересні сповільнилася до 7,1% в річному вимірі. Інфляція на споживчому ринку у вересні порівняно із серпнем становила 0,5%, а з початку року – 3%. УНІАН писав про те, що найбільше здорожчало в Україні у вересні.

Національний банк України покращив прогноз інфляції на кінець поточного року з 10,6% до 5,8%. Основним чинником цього перегляду є вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

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