Допомогу можна надсилати у криптовалютах Ethereum, Bitcoin and Tether.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як надіслати допомогу українським військовим у криптовалюті.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Допомога нашим бійцям у крипті Ethereum, Bitcoin and Tether (USDTtrc20): BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P, ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14,

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Національний банк України відкрив спецрахунок для збору коштів для ЗСУ. За добу на спецрахунок надійшло майже 300 млн грн (в еквіваленті). Кошти на цей рахунок надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

Крім того, НБУ звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу ЗСУ.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708. Реквізити для зарахування коштів у інших валютах зазначені на сайті НБУ.