Пенсіонери, як і раніше, зможуть обрати один з двох способів отримання виплати.

У Пенсійному фонді заперечили масове переведення одержувачів пенсій в Україні на банківське обслуговування з 1 вересня поточного року.

Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Там нагадали, що в Україні існують два способи виплати пенсій:

за місцем фактичного проживання - організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій ( мова йде про "Укрпошту ");

"); через банківські установи ( можна обрати один з 44 банків з відповідного переліку).

У ПФУ наголосили, що пенсіонер обирає спосіб виплати самостійно. Змінити його можна шляхом подання відповідної заяви.

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"Враховуючи зазначене, пенсіонери і після 1 вересня за бажанням продовжуватимуть отримувати пенсії через АТ "Укрпошта" з доставкою додому чи у поштових відділеннях незалежно від свого віку, стану здоров’я (наявності інвалідності) або потреби у постійному сторонньому догляді. Оплату послуг доставки пенсій здійснює за встановленими тарифами Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.

Окремо у Фонді зазначили, що постановою Кабміну від 25 травня поточного року передбачено проведення відбору на конкурсній основі організацій, що надаватимуть послуги доставки пенсій за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. Ця норма набуде чинності з 1 січня 2023 року. До цієї дати пенсії доставлятиме "Укрпошта" на умовах тристоронніх договорів.

Виплата пенсій в Україні

Раніше Кабмін прийняв постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальних допомог національним поштовим оператором "Укрпошта": тариф в місті зріс до 1,3% з 1,15% від суми виплати, в селі і селищах міського типу - до 2,65% з 2,3%.

У березні Кабінет міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом й органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

Днями в Мінсоціполітики заявили, що півмільйона українців можуть залишитися без пенсій. Це пов'язано з тим, що вони працюють без оформлення і не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити чинні норми законодавства.

Автор: Юрій Годован