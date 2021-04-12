Доставка пенсій додому здійснюватиметься тільки обмеженим категоріям громадян.

Міністерство соціальної політики з вересня 2021 року переводить пенсійні нарахування на банківські карти.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики із посиланням на заступника міністра Віталія Музиченка.

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"У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба", - цитує прес-служба Музиченка.

Відзначається, що доставка пенсій додому здійснюватиметься лише маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старший за 80 років, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

"До 1 вересня людина може самостійно вибрати один з понад 40 уповноважених банків, який для нього буде зручним, відповідатиме його вимогам. Сьогодні вже майже 70% осіб, які отримують виплати через банківські установи, обрали свій банк самостійно", - повідомив заступник міністра.

Також Музиченко додав, що, якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку і поінформує громадян про це.

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Виплата пенсій в Україні

Кабмін прийняв постанову про підвищення з 1 квітня тарифів на виплату і доставку пенсій, соціальних допомог національним поштовим оператором "Укрпошта": тариф в місті виросте до 1,3% з 1,15% від суми виплати, в селі і селищах міського типу - до 2,65% з 2,3%.

Раніше в березні Кабінет міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом й органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

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Автор: Катерина Жирій