Добовий розмір валового внутрішнього продукту України (ВВП) через повномасштабне вторгнення Росії скоротився удвічі.
Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg.
"Ми намагаємося контролювати нашу фінансову систему, але попередні підрахунки показують, що наш добовий ВВП становить лише половину від нормального, який був у мирних умовах", - сказав він.
Ніколайчук також підкреслив, що для відновлення економіки та повернення до нормального життя Україна після війни потребуватиме сотень мільярдів доларів.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європейський Союз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро.
Також дослідники з'ясували, яка інфляція загрожує Росії через напад на Україну.