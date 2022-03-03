ВВП Росії може скоротитися на 1,5% цього року і на понад 2,5% до кінця 2023 року, з'ясували експерти.

У 2022 році інфляція в Росії через агресію проти України може перевищити 20%.

Про це йдеться у дослідженні британського Національного інституту економічних і соціальних досліджень.

"Витрати від санкцій для Росії частково компенсуються підвищенням цін на експорт газу та нафти, але чистий вплив на економіку буде негативним, оскільки очікується, що російський ВВП скоротиться на 1,5% цього року і більш ніж на 2,5% до кінця 2023 року. Очікується, що цього року інфляція в Росії перевищить 20%", - прогнозують експерти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія увірвалася в Україну, агресор почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Українську територію також бомбили з білоруської території.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції. Зокрема, Євросоюз вирішив, що з 12 березня сім російських банків - "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" і "ВЭБ.РФ" - мають бути відключені від міжнародної фінансової системи SWIFT.

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