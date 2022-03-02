За словами політика, ці кошти необхідні для відбудови знищеної інфраструктури в найближчі роки.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європейський Союз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро.

Про це повідомляє видання PAP.

"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президентом Єврокомісії. Наприклад, 100 млрд євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані", - цитує видання польського прем'єра.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Зокрема, "за" проголосувало 637 депутатів ЄП, "проти" - 13 євродепутатів, "утримались" - 26.

Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу та всім країнам-членам спільноти.

У документі також засуджується російська агресія проти України.

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