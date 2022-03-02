Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європейський Союз має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро.
Про це повідомляє видання PAP.
"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президентом Єврокомісії. Наприклад, 100 млрд євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані", - цитує видання польського прем'єра.
Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Зокрема, "за" проголосувало 637 депутатів ЄП, "проти" - 13 євродепутатів, "утримались" - 26.
Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу та всім країнам-членам спільноти.
У документі також засуджується російська агресія проти України.